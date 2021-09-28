هل تولد ألمانيا جديدة على يد الاشتراكيين ولماذا تتفاءل روسيا وتلتزم أمريكا الحذر؟

2021/09/28 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭- ‬موسكو‭ -‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ تدخل‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قطب‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل،‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬عدم‭ ‬يقين‭ ‬نسبي‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬مداولات‭ ‬صعبة‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬إثر‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يبعدها‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬لأشهر‭.‬ ‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬واشنطن‭ ‬حذرة‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬إزاء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الألمانية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬هناك‭ ‬تفاؤل‭ ‬روسي‭ ‬لدفع‭ […]

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