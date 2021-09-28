2021/09/28 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طوابير تبيت ليلاً قرب محطات التزود لندن- الزمان تفاقمت أزمة نقص الوقود في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط «شراء بدافع الذعر» من سائقي السيارات القلقين لدرجة أن الحكومة تفكر في الاستعانة بالجيش للقيام بعمليات التوصيل، وفق الصحافة.
ورغم دعوة الحكومة السكان إلى عدم الهلع، تهافتوا على محطات الوقود، فيما أشارت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الوقود في بريطانيا تتفاقم وتوجه للاستعانة بالجيش ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ورغم دعوة الحكومة السكان إلى عدم الهلع، تهافتوا على محطات الوقود، فيما أشارت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الوقود في بريطانيا تتفاقم وتوجه للاستعانة بالجيش ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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