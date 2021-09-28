أزمة‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تتفاقم‭ ‬وتوجه‭ ‬للاستعانة‭ ‬بالجيش‭ ‬

2021/09/28 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوابير‭ ‬تبيت‭ ‬ليلاً‭ ‬قرب‭ ‬محطات‭ ‬التزود‭ ‬ لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ تفاقمت‭ ‬أزمة‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬شراء‭ ‬بدافع‭ ‬الذعر‮»‬‭ ‬من‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ ‬القلقين‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالجيش‭ ‬للقيام‭ ‬بعمليات‭ ‬التوصيل،‭ ‬وفق‭ ‬الصحافة‭.‬ ورغم‭ ‬دعوة‭ ‬الحكومة‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الهلع،‭ ‬تهافتوا‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الوقود،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ […]

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