محافظة كربلاء تكشف حجم الانفاق الخدمي والصحي اثناء الزيارة

2021/09/28 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب محافظ كربلاء علي الميالي، الاثنين، عن نشاطات دوائر الصحة والبلدية والماء والمجاري في المحافظة.

وقال الميالي في تصريح خاص لـNRT، اليوم (27 ايلول 2021)، ان "عدد مراجعي المستشفيات بلغ أكثر من 750000 مراجع، فيما كان عدد مراجعي المفارز الطبية ومراكز الطوارئ أكثر من2500000 مراجع".

واضاف، ان "عدد الإحالات بعجلات الإسعاف الفوري بلغ أكثر من 23000 إحالة، اما عدد قناني الدم التي تم جمعها فوصل لأكثر من 2500 قنينة دم مختلفة الأصناف".

واوضح، انه "اجري ا كثر من 500 عملية جراحية و 23000 فحصا مختبريا".

واشار الى ان "كمية المياه الثقيلة المصرفة من قبل مديرية المجاري بلغ أكثر من 7500000 ملايين متر، كما وزود المحافظة واقضيتها بأكثر من 7500000 ملايين متر مكعب لغاية اليوم (27/9).

وبحسب منسق البلدية فقد رفعت الدوائر المختصة التابعة لها 27000 طن بواقع 5000 طن يوميا.

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