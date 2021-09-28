العمليات المشتركة توضح بشأن حظر التجوال وحركة المطارات في يوم الاقتراع

2021/09/28 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح نائب قائد العمليات المشتركة عبدالأمير الشمري، الاثنين، الاجراءات التي ستتخذ في يوم الاقتراع من الناحية الأمنية و"العجلات الممنوعة" والتنقل عبر البر والجو.

وقال الشمري، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (27 ايلول 2021)، انه "بالاضافة إلى القطعات الماسكة المتواجدة حاليا ستكون قطعات جهاز مكافحة الارهاب بالكامل جاهزة للتدخل بالحالات الطارئة، كما ان القوات الخاصة في الجيش العراقي ستكون متأهبة، وقوات الرد السريع في وزارة الداخلية، وتشكيلات من المهمات الخاصة من الشرطة الاتحادية، وهذه جميعها قطعات مدربة ونخبة وستكون مهيأة للدخول اذا حصل أي طارئ".

وعن حظر التجوال، بين انه "لن يكون هناك حظر للتجوال يوم الاقتراع في 10 تشرين الاول المقبل، وانما سيتم تحديد الحركة بين المحافظات لاغراض السيطرة، كما سيتم منع انواع من العجلات في يوم الاقتراع مثل الحمل والدراجات، وسيتم السماح لعجلات الركاب والحافلات لنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع".

وفي حال سكن الناخب في غير محافظة أو يقيم بعيدا عن مركز الانتخاب ذكر الشمري، انه "بامكان الناخب ان يتنقل بين الاقضية والنواحي والمدنية ضمن محافظته، ولكن بين المحافظات سيتم تحديدها لاحقا".

وعن حركة السفر والمطارات، أشار إلى ان "المطارات ستغلق ابتداءا من الساعة التاسعة مساء يوم 9 تشرين الاول المقبل إلى نهاية الانتخابات".

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