تنديد جزائري أمام الجمعية العامة.. ومطالبة مغربية بتحمل المسؤولية

2021/09/28 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المغرب، الاثنين، المجتمع الدولي، بالتحقيق في الوضع الإنساني في مخيمات "تيندوف" بالجزائر وتحميل البلد المضيف مسؤولية الوضع الإنساني فيها، ردا على مطالبة الجزائر بمنح الشعب الصحراوي "حق تقرير مصيره"، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار الخلاف العميق بين الجارتين وقطع العلاقات الدبلوماسية مؤخرا.

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