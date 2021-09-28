"مليار مستخدم نشط شهريًا".. تيك توك ينافس عمالقة التواصل الاجتماعي

2021/09/28 | 00:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق تطبيق "تيك توك" (TikTok) إحدى أكبر الخطوات تميزا في عالم التكنولوجيا، إذ أعلنت الشركة، الاثنين، أن لديها الآن أكثر من مليار مستخدم نشط بالشهر حول العالم،

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