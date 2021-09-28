لجان الفيفا تصل إلى البصرة لتقييم الملاعب ورفع الحظر عن العراق

2021/09/28 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلَ، مساء يوم الاثنين، وفدٌ من لجانِ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم (FIFA) إلى محافظة البصرة، وذلك للإطلاع على المنشآت الرياضية والبنى التحتية من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية. وبحسب بيان عن الاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته (بغداد اليوم) فسيتواجدُ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، صباح اليوم الثلاثاء، في محافظة البصرة، وذلك لمرافقة وفد الفيفا أثناء زيارته المحافظة وتفقده الملاعب، وذلك بغية رفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرضها من جديد. ويتألفُ وفد لجان الاتحاد الدوليّ لكرة القدم إلى محافظة البصرة من أربعةِ أشخاصٍ، في الزيارة التي ستستمر لغاية الخميس المقبل.

وسيقومُ الوفد بالاطلاع على المنشآت الرياضية وزيارة ملعب البصرة الدولي، والتعرف عن كثب على واقع مدينة البصرة من مختلف الجوانب.وتأتي زيارةُ وفد الاتحاد الدوليّ بعد مخاطباتِ اتحاد الكرة بضرورة عودة المباريات الدولية الى العراق، وتحديداً البصرة، لانتفاء الأسباب التي أدت الى عدم خوض منتخبنا الوطني مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال الدوحة في قطر كأرضٍ افتراضية.

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