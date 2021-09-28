الدفاع : قيادة عمليات كربلاء المقدسة تؤمن زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام

2021/09/28 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع تامين قيادة عمليات كربلاء المقدسة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.وذكرت في بيان : ان قيادة عمليات كربلاء المقدسة والقطعات الملحقة بها عملت على تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين( عليه السلام) من كافة الجوانب وتم تأمين كافة المحاور وطرق الزائرين واسهمت طبابات الوحدات بتوفير العلاجات والأدوية وكافة الخدمات الطبية للزائرين.واشار البيان الى مديرية التموين والنقل نفذت خطة نقل الزائرين وكانت الخطة مرنة ولم يتم فيها قطع الطرق لغرض سهولة سير العجلات وانسيابية حركة الزائرين.وكان لطيران الجيش / حسب البيان / الدور الكبير في الطلعات الجوية كما كان للدفاع الجوي وبقية القيادات والصنوف دور بارز في توفير الحماية للزائرين الذين عبروا عن شكرهم واعتزارهم بالجيش الباسل َوالقوات الامنية الاخرى لدورهم الجبار في حماية الزائرين والسهر على امنهم وراحتهم./انتهى3

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