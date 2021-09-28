البيئة توقع مذكرة تفاهم مع سلوفينيا لدعم البرنامج الوطني لشؤون الالغام

2021/09/28 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وقعت دائرة شؤون الالغام التابعة لوزارة البيئة مذكرة تفاهم مع جمهورية سلوفينيا لدعم انشطة واعمال البرنامج الوطني لشؤون الالغام في العراق وذلك في مقر الوزارة .وقال المخول بإدارة وزارة البيئة الدكتور جاسم الفلاحي في مؤتمر صحفي :" ان توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والجهود الحكومية كافة التي تؤكد حرص البلدين على أهمية تعزيز ودعم الجوانب الانسانية لتنفيذ اعمال ومشاريع المسح والازالة والادارة النوعية لحقول الالغام والذخائر العنقودية والعبوات الناسفة ومساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الالغام والمخلفات الحربية وادارة برامج معلومات شؤون الالغام وفقاً للمعايير الوطنية والدولية لشؤون الالغام واجراءات العمل القياسية ".واكد الفلاحي عزم وزارة البيئة على اعداد استراتيجية وطنية لشؤون الالغام تغطي المدة ( ٢٠٢٢-٢٠٢٨) بالتعاون والتنسيق والمشاركة مع الجهد الوطني والمتمثل بالمؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كردستان العراق ووزارتي الدفاع والداخلية وبدعم فني من مركز جينيف الدولي لازالة الالغام للاغراض الانسانية ".من جانبه قال مدير عام دائرة شؤون الالغام ظافر محمود :" ان الدكتور جاسم الفلاحي وسفير جمهورية سلوفينيا براموز شيلاجو ترأسا وفدي بلديهما في الاجتماع الفني الذي حضره ممثل عن وزارة الخارجية ومدراء الاقسام الفنية والمراكز الاقليمية لشؤون الالغام ، فيما حضره عن الجانب السلوفيني مدير الوكالة السلوفينية لتعزيز الامن الانساني ( ITF ) توماز لو فرينش ومديرة المشاريع فيها كاترينا سفكيل وناقش آليات الدعم الذي من الممكن ان تقدمه الوكالة السلوفينية لانشطة واعمال البرنامج الوطني لشؤون الالغام سواء في المحافظات الجنوبية ام تلك التي تم تحريرها من براثن عصابات داعش الارهابية "./انتهى2

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