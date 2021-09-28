2021/09/28 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوربي‭ ‬وواشنطن‭ ‬يدعوان‭ ‬طهران‭ ‬الى‭ ‬السماح‭ ‬لوكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬بدخول‭ ‬منشأة‭ ‬ نيويورك‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ طهران‭ – ‬بروكسل‭ – ‬الزمان اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬تجاوز‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬اسرائيل»لن‭ ‬تسمح‮»‬‭ ‬لطهران‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينيت‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭:‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي تجاوز‭ ‬كلّ‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينيت‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭:‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي تجاوز‭ ‬كلّ‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).