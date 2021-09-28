2021/09/28 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأوربي وواشنطن يدعوان طهران الى السماح لوكالة الطاقة بدخول منشأة نيويورك – مرسي أبو طوق طهران – بروكسل – الزمان اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن برنامج إيران النووي «تجاوز كل الخطوط الحمراء»، مؤكدا في الوقت ذاته أن اسرائيل»لن تسمح» لطهران بالحصول على السلاح […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينيت في الأمم المتحدة:برنامج إيران النووي تجاوز كلّ الخطوط الحمراء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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