2021/09/28 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ماذا‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تُغيّر‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬العراق‭ ‬شيئاً،‭ ‬وهذا‭ ‬متوقع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬قوي‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬مقدمات‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬اليوم،‭ ‬هل‭ ‬سيظل‭ ‬الناس‭ ‬ينتظرون‭ ‬انقضاء‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬مقبلة‭ ‬أخرى‭ ‬لكي‭ ‬تأتي‭ ‬دورة‭ ‬انتخابية‭ ‬جديدة،‭ ‬وتدور‭ ‬نفس‭ ‬العجلة‭ ‬الصوتية‭ ‬للمرشحين‭ ‬لنمر‭ ‬عبر‭ ‬المضائق‭ ‬ذاتها؟‭ ‬ كيف‭ ‬سيعرف‭ ‬المواطنون‭ ‬ان‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬بين‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إذا فشلوا هذه المرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إذا فشلوا هذه المرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).