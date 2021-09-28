جدل حول لقاء وزيري خارجية مصر وسوريا.. ومصدر أمني لـ (الزمان): التعاون العسكري بين البلدين لم ينقطع

2021/09/28 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أثار‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التكهنات‭ ‬حول‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بداية‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬السورية‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬اتصالات‭ ‬جرت‭ […]

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