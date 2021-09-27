2021/09/28 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الولايات المتحدة، الاثنين، أحدث أقمارها الصناعية، من كاليفورنيا، بهدف مراقبة تغير المناخ وتأثيره على كوكب الأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمراقبة تأثير التغير المناخي.. أميركا تطلق أحدث أقمارها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمراقبة تأثير التغير المناخي.. أميركا تطلق أحدث أقمارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).