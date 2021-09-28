وفد من الفيفا يصل الى البصرة لتقييم منشآتها الرياضية تمهيدا لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

2021/09/28 | 00:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا / الى البصرة لتقييم المنشآت الرياضية تمهيدا لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان صحفي :" ان وفدا من لجان الاتحاد الدوليّ لكرة القدم وصلَ، مساء الاثنين، إلى محافظة البصرة، وللإطلاع على المنشآت الرياضية والبنى التحتية من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية."وأضاف:" ان وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، سيكون في البصرة صباح الثلاثاء لمرافقة وفد الفيفا أثناء زيارته المحافظة وتفقده الملاعب، وذلك بغية رفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرضها من جديد".واوضح :" ان الوفد يضم اربعة اشخاص ، وستستمر زيارته لغاية الخميس المقبل، يطلع خلالها على المنشآت الرياضية و ملعب البصرة الدولي، ويتعرف عن كثب على واقع مدينة البصرة من مختلف الجوانب"./ انتهى

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