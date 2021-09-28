وسط اجراءات امنية مشددة .. 17 مليون زائر من العراق وخارجه احيوا شعائر زيارة الاربعين في كربلاء

2021/09/28 | 00:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / احيا اكثر من 17 مليون زائر من مختلف المحافظات العراقية ، بضمنهم 360 الف زائر عربي واجنبي من 18 دولة ، شعائر زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة وسط اجراءات امنية مشددة ، قامت بها قيادة عمليات كربلاء وشرطة المحافظة وكافة صنوف وتشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية ،والمفاصل الامنية الاخرى ، بالاضافة للقوات الضيفية والحشد بمشاركة 30 الف عنصر امني .ولم يسجل أي خرق امني خلال المناسبة .12 الف موكب وهيئة حسينية بضمنها 59 موكبا عربيا واجنبيا ، شاركت في تقديم الخدمات بكافة انواعها للزوار الكرام على مدى ثمانية ايام بحسب قسم الشعائر والمواكب في العتبة الحسينية المقدسة .وشاركت 12500 عجلة مختلفة الانواع والاحجام في نقل الزوار في عملية التفويج العكسي ، 7500 منها حكومية من مختلف الوزارات والمحافظات وأمانة بغداد والعتبات المقدسة و5000 من القطاع الخاص وثلاثة وعشرون قطارا.كما شارك 1000 صحفي ، بينهم 200 عربي وأجنبي ، في نقل وقائع الزيارة .وهيأ فرع توزيع المنتجات النفطية 26 مليون لتر من الوقود من مادتي البانزين وزيت الغاز ، للعجلات المشاركة في خطة النقل ،كما تم تجهيز المواكب الحسينية بـ 600 الف اسطوانة من الغاز السائل .فيما قدمت دائرة صحة كربلاء خدمات طبية لاكثر من ثلاثة ملايين شخص توزعت بين اسعافات اولية او تدخلات جراحية وتقديم العلاجات ، بينما شهد مستشفى الولادة 123 حالة ولادة اغلبها للوافدات الى كربلاء ، حيث نشرت الدائرة 45 مفرزة طبية مع 90 عربة اسعاف مجهزة ، مع تخصيص ثلاثة مستشفيات و45 مركزا صحيا لاستقبال المراجعين ، فيما اسهمت بعض المحافظات وطبابة الحشد والمتطوعون في دعم الجهد الصحي اثناء المناسبة .بلدية كربلاء من ناحيتها ، رفعت خلال الايام التسعة الماضية 70 الف طن من النفايات بمشاركة 300 عامل و600 الية مختلفة الاستعمال مع جهد خدمي وآلي من سبع محافظات ومئات المتطوعين ./ انتهى

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