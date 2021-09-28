لحل أزمة الوقود.. الجيش البريطاني في حالة تأهب

2021/09/28 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت بريطانيا، الإثنين، الجيش في حالة تأهّب للمساعدة في حلّ أزمة شحّ الوقود التي تعاني منها البلاد بعدما شهدت عطلة نهاية الأسبوع تهافتاً من سائقي السيارات على تخزين المحروقات خوفاً من انقطاعها.

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