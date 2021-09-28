إحباط تعرض إرهابي شرقي صلاح الدين

2021/09/28 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إحباط تعرض لـ"داعش" شرق صلاح الدين.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي احبطت، مساء الاثنين، تعرضا لفلول “داعش” الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين".وأضاف البيان، أن "عناصر في فلول “داعش” الإرهابي حاولت مهاجمة نقاط للواء التاسع بالحشد الشعبي في جزيرة العيث شرق صلاح الدين قبل ان تتصدى لهم قوة من اللواء وتحبط تعرضهم الفاشل".

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