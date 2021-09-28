فايزر تختبر حبوبا لصد فيروس كورونا

2021/09/28 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فايزر، الاثنين، أنها تختبر حاليا حبة يمكن أن تساعد الناس على صد فيروس كورونا المستجد، إذا أصيب واحد من المقربين، مثل أحد أفراد الأسرة، بكوفيد-19، بحسب شبكة "سي بي أس" الأميركية.

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