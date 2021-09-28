كوريا الشمالية تطلق

2021/09/28 | 02:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية "مقذوفاً غير محدّد".

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