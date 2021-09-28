رفض تمرير قانون يمنع إغلاق المؤسسات الفيدرالية الأميركية

2021/09/28 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، في نيل موافقة الجمهوريين على مشروع قانون يحول دون إغلاق مؤسّسات الدولة الفدرالية جزئيا، بدءا من الجمعة المقبل، بسبب انقطاع التمويل عنها فجأة.

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