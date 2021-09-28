2021/09/28 | 03:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت مفوضية الانتخابات، الاثنين،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تستبعد 6 مرشحين عن السباق الانتخابي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تفاصيل استبعاد المرشح عن تحالف تقدم،
شعلان الكريم، بسبب مخالفته لوائح
الدعاية الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة
الغلاي في تصريح للتلفزيون الرسمي،امس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تستبعد 6 مرشحين عن السباق الانتخابي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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