المفوضية تستبعد 6 مرشحين عن السباق الانتخابي

2021/09/28 | 03:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مفوضية الانتخابات، الاثنين،

تفاصيل استبعاد المرشح عن تحالف تقدم،

شعلان الكريم، بسبب مخالفته لوائح

الدعاية الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة

الغلاي في تصريح للتلفزيون الرسمي،امس

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