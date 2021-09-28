صالون تجميل وأطفال رضع..

2021/09/28 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن أحداث الحياة، بكل تعقيداتها، تنكشف ببساطة لأكثر من 9300 من الأفغان الذين تم إجلاؤهم، الشهر الماضي، في أجواء قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة.

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