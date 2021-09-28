2021/09/28 | 04:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qSiILw-_Nuo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - معاون محافظ البصرة لشؤون الإسكان: الكثير من أراضي البصرة تدخل ضمن المحرمات النفطية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - معاون محافظ البصرة لشؤون الإسكان: الكثير من أراضي البصرة تدخل ضمن المحرمات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).