تونس: تدابير سعيّد هدفها بناء

2021/09/28 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة، الإثنين، أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس، قيس سعيّد، هدفها "التأسيس لديموقراطية حقيقية وسليمة".

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