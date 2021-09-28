واشنطن: صاروخ بيونغ يانغ لا يشكل تهديدا علينا أو حلفائنا

2021/09/28 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الجيش الأميركي، في بيان، الاثنين، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية "لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأميركية أو حلفاء الولايات المتحدة.

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