في الساحل الأفريقي.. أوستن يؤكد الدعم الأميركي لجهود فرنسا

2021/09/28 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، نظيرته الفرنسية في اتصال هاتفي، الإثنين، دعم واشنطن لجهود بلادها في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي

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