بحلول 2030.. خطة عملاقة لشركة فورد في عالم السيارات الكهربائية

2021/09/28 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات الأميركية، الاثنين أنها تخطط لاستثمار 11.4 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية، وبناء أربعة مصانع جديدة ستخلق 11 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2025.

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