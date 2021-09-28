2021/09/28 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ أربع سنوات، زاد العدد التقديري لجرائم العنف في الولايات المتحدة الأميركية، مقارنة بإحصاءات العام السابق، وفقا لإحصائية نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي".وتظهر الإحصائية أنه في عام 2020، ارتفعت الجرائم العنيفة بنسبة 5.6٪ مقارنة بعام 2019.

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