إيران ترد على رئيس وزراء إسرائيل وخطابه أمام الأمم المتحدة

2021/09/28 | 07:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مجيد تخت روانجي ممثل إيران في الأمم المتحدة على الهجوم الذي شننه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت بأول خطاب له في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، واصفا إياه بأنه كان "مليئا بالأكاذيب".

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