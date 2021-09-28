انتخابات 8 شتنبر في المغرب ونهاية وهم إصلاح النظام المخزني من داخل داخل مؤسساته الصورية. - جمال براجع

2021/09/28 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_براجع لقد أكدت انتخابات 8شتنبر 2021 وتجارب الانتخابات السابقة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال الشكلي و إلى الآن التاريخية أن الرهان على تحقيق الإصلاح والديمقراطية من داخل مؤسسات النظام المخزني الاستبدادي وعبر انتخاباته مجرد وهم.لقد حول النظام هذه المؤسسات من برلمان ومجالس جماعية إلى مقبرة لدفن القوى الإصلاحية وقتلها سياسيا و رمزيا.وما وقع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب التقدم والاشتراكية لأبرز ......





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