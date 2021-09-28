ماهي الفوضى الخلاقة؟ - ساطع هاشم

2021/09/28 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم مع بداية احتلال وتدمير العراق وتنصيب رجال الدين الدجالين والروزخونية والعملاء حكاما على بلادنا وشعبنا، انتشر بشكل واسع النطاق بالعالم مصطلح الفوضى الخلاقة، وأصل هذا المصطلح يعود الى الفنانين والى المختصين بعلم السيكولوجيا الغربيين في خلال الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية (ولا يوجد اسم شخص او شخصية معينة مرتبطة بابتكار هذا المصطلح), وهي من اغزر فترات الانتاج الابداعي والفني الاوروبي كم ......





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