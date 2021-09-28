قصة ناسك ايطالي عزل نفسه لـ33 عامًا على جزيرة..هكذا عاد للحياة لأول مرة

2021/09/28 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 33 عامًا عاشها ماورو موراندي وحيدًا كناسك، على جزيرة جميلة تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تُلزمه السلطات الإيطالية، على هجرها والانتقال إلى مكان آخر.

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