وفد “الفيفا” في البصرة ودرجال يؤكد: اسباب الحظر انتفت

2021/09/28 | 08:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن وصول وفد “الفيفا” الى محافظة البصرة لرفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية.وقال عدنان درجال، في بيان صحفي: “سنتواجد صباح اليوم الثلاثاء في محافظة البصرة وذلك لمرافقة وفد الفيفا أثناء زيارته المحافظة وتفقده للملاعب، بغية رفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر […]

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