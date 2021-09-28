خطوات تفعيل ميزة

2021/09/28 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي أحدث إصدار من نظام تشغيل هاتف آيفون "آي أو أس 15"، على ميزات جديدة تتعلق بالخصوصية، وهي تتوفر فقط للأشخاص المشتركين بخدمة تخزين "آي كلاود".

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