فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني

2021/09/28 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لاستئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بأسرع ما يمكن.وقال لودريان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين: “لا يمكن لإيران […]

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