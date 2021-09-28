2021/09/28 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين قولهم إن مسؤولين من السعودية وإيران التقوا سرا في بغداد قبل نحو أسبوع، وعقدوا جولة مباحثات هي الرابعة التي تستضيفها بغداد لاحتواء الأزمة بينهما.ونقلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددًا..



جولة مفاوضات سعودية إيرانية جديدة بالعراق المركز الخبري الوطني.

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