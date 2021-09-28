2021/09/28 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إلى البصرة لتقييم المنشآت الرياضية تمهيدا لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “وفدا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تمهيدًا لرفع الحظر..



وفد من الفيفا يصل البصرة المركز الخبري الوطني.

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