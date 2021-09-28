للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. سعر برميل خام برنت يقفز فوق 80 دولارا

2021/09/28 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز سعر برميل خام برنت، الثلاثاء، فوق 80 دولارا، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالى ثلاث سنوات، عززته توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب، ومخاوف الأسواق على الإمدادات، مع خروج العالم ببطء من أزمة كورونا.

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