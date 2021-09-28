2021/09/28 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت فرنسا أنها تبحث مع العراق اللمسات الأخيرة للقرض الخاص بإعادة إعمار مطار الموصل بمحافظة نينوى.وأكد السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، أمس الإثنين، استعداد بلاده لإعمار مطار الموصل بمحافظة نينوى، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا..



خطوات إعمار أقدم مطارات العراق تسير بانسيابية المركز الخبري الوطني.

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