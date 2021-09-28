2021/09/28 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” فجر اليوم الثلاثاء إن أصوات انفجارات سمعت عند الحدود السورية العراقية قرب البوكمال، نتيجة قصف من طائرة مجهولة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية”.وأضاف أن ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة “مجهولة” تقصف المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق المركز الخبري الوطني.

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