2021/09/28 | 09:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط خام برنت يقفز فوق الـ80 دولاراً لأول مرة منذ 2018

قفز سعر نفط خام برنت، الثلاثاء (28 أيلول 2021)، فوق الـ80 دولارا للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة الوباء.

وصعد خام برنت بنسبة 0.8 في المئة في التعاملات الآسيوية الصباحية إلى 80.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2018، وفقا لـ"فرانس برس".

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المئة إلى 76.07 دولار.

وتشهد الإمدادات العالمية شحا بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود من تفشي السلالة دلتا وإلحاق الإعصار أيدا الضرر بالإنتاج الأمريكي.

ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، صعوبات في زيادة الإنتاج إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب الجائحة.

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