أسعار النفط تتخطى 80 دولاراً لأول مرة منذ تشرين 2018

2021/09/28 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةسجلت أسعار النفط ارتفاعًا للجلسة الخامسة على التوالي، حيث قفز سعر برميل خام برنت فوق 80 دولارًا، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالي 3 أعوام، عززته توقّعات المستثمرين بارتفاع الطلب على الذهب الأسود ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة الجائحة.وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بـ 0.8% ليصل إلى 80.19 دولارًا أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بـ 0.9% ليبلغ 76.07 دولاراً للبرميل

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