لأول مرة منذ 2018.. خام برنت يرتفع فوق 80 دولارا للبرميل

2021/09/28 | 09:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قفز سعر خام برنت، اليوم الثلاثاء، فوق 80 دولارا للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة الوباء.وصعد خام برنت بنسبة 0.8 في المئة في التعاملات الآسيوية الصباحية إلى 80.19 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2018، وفقا لـ"فرانس برس".كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المئة إلى 76.07 دولارا |.وتشهد الإمدادات العالمية شحا بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود من تفشي السلالة دلتا وإلحاق الإعصار أيدا الضرر بالإنتاج الأمريكي ".ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، صعوبات في زيادة الإنتاج إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب الجائحة"./انتهى2

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