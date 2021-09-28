العراق السادس عربيًا في حرية الوصول للبيانات

2021/09/28 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حلّ العراق في المرتبة السادسة عربياً، في تقرير مخزون البيانات المفتوحة ODIN لعام 2020 للبيانات المتاحة، الذي تصدره منظمة البيانات المفتوحة، ويشمل 187 دولة حول العالم عربياً تصدرت عُمان في المرتبة الأولى، […]

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