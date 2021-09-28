نساء أمل -5- - نادية خلوف

2021/09/28 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف اليوم فقط عرفت معنى قضية العرب الأولى، القضيّة السّورية، قضية الأقليات ، قضية الدّفاع عن الله، عن النبي ، وقضايا أخرى لا تحضرني ، لكن أكثر ما يحضرني قضية فلسطين وسورية ، كوني فقدت أبي من أجل تحرير القدس، فقدت أخي من أجل فلسطين ، فقدت أولادي من أجل القضية السّورية .



لا أهتمّ إن كان هناك مؤامرة دولية ، أو عربية ، أكثر ما يهمّ أنني بائسة لم يعد يهمني موضوع القدس ، أو الطّاغية.



لا .



لن أنتقم من أح ......





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