انتحار ابنتي :ليون تروتسكى (رسالة مفتوحة عن دور ستالين في وفاة زينايدا فولكوف كانون الثاني 1933) - عبدالرؤوف بطيخ

2021/09/28 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ إلى جميع أعضاء C.C.



من C.P.



من الاتحاد السوفياتيإلى رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد السوفياتيإلى جميع أعضاء C.C.C.



من C.P.



من الاتحاد السوفياتي.• أرى أنه من الضروري أن أبلغكم كيف ولماذا انتحرت ابنتي.في نهاية عام 1930، بناء على طلبي، أذنت لابنتي الدرنية، زينيدا فولكوف بالمجيء إلى تركيا مؤقتا مع ابنها ويسولود البالغ من العمر خمس سنوات، لتلقي العلاج.



لم أكن أفترض أن وراء هذه الليبرا ......





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