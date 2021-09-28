الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....25 - محمد الحنفي

2021/09/28 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الإدارة الوصية تفقد قيمتها بعدم محاربة الفساد الجماعي:.....2ج ـ والغاية من الوصاية، ليست هي حماية الفساد، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، الذين تم تصعيدهم إلى عضوية الجماعة الترابية، عن طريق شراء ضمائر الناخبين، بل حماية السكان من فساد الأعضاء الفاسدين، أصلا؛ لأن ممارسة هؤلاء الأعضاء الفاسدين، لا يمكن أن تخدم مصالح السكان، أو مصالح الوافدين على الجماعة، من خارج السكان، سواء كانت هذه المصالح ......





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