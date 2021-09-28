العراق.. وفد من الفيفا في البصرة لدراسة

2021/09/28 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الشباب والرياضة العراقي، ورئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، الثلاثاء، إن وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي وصل إلى البصرة، يعمل على تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن إقامة المباريات في الملاعب العراقية.

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