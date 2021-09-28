بالصور.. بيان رسمي من خلية الإعلام بشأن ’عصابة ذي قار’

2021/09/28 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت خلية الإعلام الأمني، توضيحاً حول تفاصيل الهجوم الذي شنه مسلحون ضد القوات الأمنية في ذي قار.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 أيلول 2021)، انه "تمكنت القوات الأمنية في محافظة ذي قار من القاء القبض على أحدى العصابات الإجرامية ، حيث قام احد افراد هذه العصابة بإطلاق النار باتجاه القوات الأمنية اثناء أدائها الواجب وقد تم القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة".

وأضاف البيان انه "في اثناء ذلك حاول عنصر اخر من عناصر هذه العصابة القاء قنبلة يدوية انفجرت عليه اثناء القاءها، فيما تمت مطاردة بقية أفراد العصابة ومحاصرتهم داخل احد الابنية المتروكة وإلقاء القبض عليهم جميعاً، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكدت الخلية، أن "ان القوات الأمنية مستمرة في مكافحة الجريمة ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.



وانها بالمرصاد لأي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد".

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