بوستر.. شارك في

2021/09/28 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان المونتاج هو العملية التي يتم من خلالها صناعة الفيلم.فيمكن لأي شخص أن يقوم بتصوير مقاطع طويلة، ولا يمكن أن نسميها فيلما إلا بعد تقطيعها وترتيبها وفقا لوجهة نظر القصة المكتوبة.نلتقي بالمونتير المصري أحمد حافظ ليحدثنا عن ذلك.

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